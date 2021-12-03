В Беларуси за сутки при пожарах погибли два человека

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в Беларуси при пожарах за сутки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сообщение о трагедии в деревне Малый Павлополь Малоритского района (Брестская область) поступило спасателям 2 декабря в 16.20. При пожаре в деревянном жилом доме погиб мужчина 1954 г.р. Огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.

В тот же вечер в 21.28 по линии МЧС прошло сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Потевичи Сморгонского района (Гродненская область). В результате возгорания повреждена кровля, перекрытие, имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Спасатели обнаружили тело хозяина дома на кровати в жилой комнате.

В обоих случаях проводятся проверки, устанавливаются причины пожаров.-0-