11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли шесть человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Ранним утром 9 октября произошел пожар в деревянном жилом доме в д.Маково Ганцевичского района Брестской области. В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. В огне погиб хозяин дома.

В этот же день в 02.40 стало известно о возгорании жилого дома в д.Волковщина Миорского района Витебской области. В результате пожара погиб хозяин 1968 года рождения.

Один из пожаров произошел в 21.52 в одной из квартир Минска. При тушении пожара на ул.Пономарева в Первомайском районе был обнаружен труп мужчины 1983 года рождения.

Еще одно сообщение о загорании поступило в МЧС в 22.24. В квартире по пр. Газеты "Правда" в Московском районе в результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. Спасатели обнаружили погибшего хозяина квартиры 1941 года рождения.

В городе Вилейка Минской области при пожаре погиб один человек. Сообщается также, что от травм, полученных при пожаре 11 сентября в Пуховичском районе Минской области, скончался гражданин 1977 года рождения.

Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.-0-