27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки упавшими деревьями повреждены 11 автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"26 января на территории республики наблюдались неблагоприятные метеорологические явления: дождь и снег, ветер с порывами до 19 м/с. По оперативной информации, зафиксировано 80 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 11 автомобилей: в Гродненской области - 56 случаев, 9 автомобилей; в Брестской - 18 случаев, 2 автомобиля; в Гомельской и Минской - по 3 случая. Пострадавших нет. Работниками МЧС и организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов 75 автомобилей: в Гродненской области - 35, в Брестской - 22, в Минской - 16, в Гомельской и Могилевской - по 1 автомобилю.

По информации Белоруской железной дороги, из-за налипания мокрого снега на стрелочных переводах произошла задержка в движении 13 поездов (до 50 минут).

В Могилевской области в результате выпадения осадков в виде дождя и обильного таяния снега были подтоплены 5 частных подворий в Осиповичах и 10 частных подворий в деревне Тараново Могилевского района. Работниками МЧС и организаций проводились работы по откачке воды из подвалов частных жилых домов.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 2198 населенных пунктов (из них 715 - в Гомельской, 607 - в Брестской, 444 - в Гродненской, 292 - в Минской, 116 - в Могилевской и 24 - в Витебской областях). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. Для обеспечения электротеплоснабжения категорированных и сельскохозяйственных объектов были задействованы 52 передвижных электрогенератора, из них 11 генераторов МЧС. По состоянию на 6.00, остаются без электроснабжения 402 населенных пункта.-0-

Фото МЧС