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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах потерялись 5 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
24 августа в 8.12 в МЧС поступило сообщение о пропавшем возле агрогородка Велута Лунинецкого района Брестской области мальчике 2008 года рождения. В 10.50 пропавший ребенок обнаружен, с общим переохлаждением организма он госпитализирован.
В этот же день в 14.45 сообщили о пропавших в лесном массиве возле хутора Красный Брод Бобруйского района Могилевской области двух женщинах 1977 года рождения, неработающих. В 16.17 они найдены.
В 15.07 стало известно о пропавшей в лесном массиве возле деревни Мащулище Каменецкого района Брестской области гражданке 1975 года рождения, неработающей. В 16.47 пропавшая обнаружена.
В 23.02 спасателям поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве возле деревни Сухая Гора Логойского района Минской области гражданине 1973 года рождения, неработающем. Сегодня в 00.51 пропавший найден.-0-