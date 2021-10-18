В Беларуси за выходные в ДТП погибли три человека

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 15 учетных ДТП, в которых три человека погибли и 18 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлены 138 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 401 водитель не имел права управления транспортным средством.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать лишних перестроений и опасных маневров. "Обращаем внимание на недопустимость управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Если вам известны такие факты, просьба незамедлительно сообщить о них по телефону 102", - отметили в МВД.-0-