20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе нашли пенсионера, который сутки провел в лесу, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Утром 20 июля в Белыничский РОВД поступило сообщение, что накануне из леса не вернулся 65-летний сельчанин. "Двумя днями ранее пенсионер на велосипеде отправился в лесной массив вблизи агрогородка Большая Мощаница за ягодами. Домой в тот день он пришел пешком: забыл, где оставил свое двухколесное транспортное средство. 19 июля пожилой мужчина пошел в лес, чтобы найти велосипед, и пропал. Родственники пытались искать пенсионера самостоятельно, но результатов это не принесло", - рассказали в УВД.
Утром 20 июля к поискам сельчанина подключились сотрудники Белыничского РОВД, РОЧС и работники лесхоза - всего около 20 человек. Ближе к полудню мужчину нашли. "Сотрудники отделения ГАИ, получив ориентировку, объезжали близлежащие деревни, заготовительные пункты приема ягод и грибов, сельские магазины. На окраине деревни Заболотье они обратили внимание на мужчину, сидевшего на обочине проселочной дороги, - это и был пропавший пенсионер", - подчеркнули в УВД.
Мужчина был обессилен, чувствовал себя удовлетворительно, от госпитализации отказался. Правоохранители помогли ему добраться домой.-0-