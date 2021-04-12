12 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе опрокинулся автовоз с новыми машинами Geely, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 13:50 на 140-м км автодороги Минск - Могилев. Житель Пуховичского района 1958 года рождения двигался на автовозе Iveco в составе с прицепом со стороны Минска в направлении Могилева. "Мужчина не справился с управлением транспортного средства, из-за чего оно опрокинулось на проезжей части. Перевозимые машины Geely и сам автовоз получили механические повреждения. Водитель не пострадал", - отметили в ГАИ.

Движение было временно закрыто в связи с оформлением ДТП. На текущий момент движение восстановлено.-0-