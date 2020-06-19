В Белыничском районе пенсионер пострадал при тушении пожара в доме

19 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В деревне Новоселки Белыничского района при самостоятельном тушении пожара в частном доме пострадал пенсионер, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

"Сообщение о пожаре частного дома в деревне Новоселки поступило утром 18 июня. При самостоятельном тушении пожара пострадал мужчина 1954 года рождения. Муж хозяйки дома получил ожоги I-II степени 20% тела. Его госпитализировали в Могилевскую областную больницу", - сообщили в ведомстве.

В результате пожара уничтожены кровля и перекрытие, повреждено имущество в доме.

Причина пожара устанавливается.-0-