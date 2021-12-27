В Белыничском районе со стрельбой остановили пьяного бесправника

27 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе пьяного бесправника остановили со стрельбой. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В микрорайоне Казимировка областного центра 27 декабря водитель за рулем "Опеля" проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться по автодороге в направлении Минска. В районе деревни Ермоловичи Белыничского района для остановки транспортного средства инспекторы ДПС использовали оружие. Водитель задержан, он не пострадал.

"Это уже вторая в течение года погоня за 44-летним могилевчанином, - уточнили в ГАИ. - В августе за подобную выходку он был лишен права управления на 5 лет и заплатил штраф в размере 200 базовых величин. За повторную пьяную езду мужчине грозит уголовная ответственность и конфискация транспортного средства".-0-