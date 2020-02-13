В Берестовицком районе 10 работников сельхозпредприятия осудили за присвоения топлива

13 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Судом Берестовицкого района постановлен приговор о присвоении имущества: виновными признаны 10 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Заведующая складом горюче-смазочных материалов, а также девять работников одного из сельскохозяйственных предприятий Берестовицкого района обвинялись в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.211 УК (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Женщина выдавала работникам меньше топлива, чем было необходимо, при этом совместно с ними вносила заведомо ложные сведения о фактических заправках в путевые листы. Таким образом на складе образовались излишки в 2,6 тыс. л дизельного топлива. Позже оно было слито в заранее приготовленные емкости в одной из деревень Волковысского района, куда было доставлено на служебном автомобиле. Ущерб предприятию превысил Br4 тыс.

Все участники схемы признаны виновными. Заведующей складом назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности, связанные с учетом, распоряжением, хранением и отпуском материальных ценностей, на 3 года.

Каждому из девяти остальных обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года со штрафом в размере 30 базовых величин (Br810) без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В соответствии с ч.1, 2 ст.78 УК суд постановил не приводить в исполнение наказание, если в течение испытательного срока (1 года) они не совершат новое преступление и будут выполнять возложенные на них судом обязанности. Кроме того, обвиняемые будут выполнять общественно полезные работы.-0-