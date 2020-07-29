В Берестовицком районе легковушка протаранила мопед

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе столкнулись легковушка и мопед, один из водителей в реанимации. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Авария в агрогородке Олекшицы произошла около 10 часов утра 28 июля. "Лада" выезжала с улицы Садовой. 26-летний водитель легковушки не заметил двигавшийся по главной дороге мопед. "В результате ДТП 70-летний водитель двухколесного транспортного средства получил серьезные травмы. Прибывшие на место происшествия медики констатировали у него различные переломы и повреждения внутренних органов", - рассказали в ГАИ.

Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. По факту ДТП проводится проверка.-0-