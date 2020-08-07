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07 августа 2020, 10:47

В Березе на пожаре в своем доме погиб пенсионер

Фото из архива
Фото из архива

7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе во время пожара в своем доме погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Несчастный случай произошел 6 августа. В 10.46 в Березовский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Углянской. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение жилища. В 11.24 пожар был ликвидирован. На полу в жилой комнате работники обнаружили погибшего хозяина домовладения 1956 года рождения. Известно, что пенсионер проживал один.

Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стены и внутреннюю отделку дома. Причина пожара устанавливается.-0-

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