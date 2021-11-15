В Березино пресечена попытка хищения автозапчастей с территории предприятия

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березино сотрудники Департамента охраны пресекли попытку хищения автозапчастей с территории охраняемого предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
"12 ноября после полуночи сотрудник сторожевой службы Березинского отделения охраны увидел, что на территории охраняемого предприятия находятся неизвестные лица. Незамедлительно информация была передана на пульт централизованного наблюдения. Дежурная направила к объекту группу задержания. Прибывшие сотрудники задержали ночных визитеров", - рассказали в УВД.
Установлено, что трое мужчин пытались похитить с территории предприятия автозапчасти. Схема хищения была незамысловатой: один фигурант перебрасывал запчасти через забор второму, третий же - должен был увезти похищенное.
В ходе отработки прилегающей территории бойцы охраны обнаружили и автомобиль, на котором правонарушители собирались перевозить похищенные материальные ценности.
Для дальнейших разбирательств подозреваемых передали сотрудникам РОВД. Известно, что фигуранты проживают в Смолевичах, они нигде не работают, двое ранее привлекались к уголовной ответственности.
По данному факту проводится проверка, и в ближайшее время действиям задержанных будет дана правовая оценка.-0-