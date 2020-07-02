2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе через двое суток нашли потерявшегося в лесу пенсионера, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Возле деревни Положино Березинского сельсовета 30 июня ушел в лес и потерялся 87-летний местный житель. Мужчина отправился в соседнюю деревню Борки. Связь с потерявшимся не поддерживалась из-за отсутствия у него мобильного телефона.
Поисковые работы вели милиционеры, районные спасатели, работники пожарного аварийно-спасательного отряда МЧС. Помощь подоспела и от спасателей соседнего Борисовского района. В районе поисковых работ был создан координационный штаб. Всего в поиске участвовал 31 человек, привлекалось шесть единиц техники.
Днем 2 июля мужчину обнаружил начальник дежурной смены МЧС. Пенсионера госпитализировали в Березинскую центральную районную больницу.
"Подобные истории не редкость. Убедите пожилых родственников не ходить в лес в одиночку, позаботьтесь о наличии у них мобильного телефона. Напоминайте им номер службы спасения, который поможет в любой чрезвычайной ситуации", - советуют в МЧС.-0-