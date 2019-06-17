В Бешенковичском районе на озере утонул двухлетний малыш

17 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Бешенковичском районе утонул двухлетний ребенок, отдыхавший на озере с родителями, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Трагедия произошла на озере Белое. По предварительной информации, компания жителей Витебска с малолетними детьми приехала на берег озера для отдыха. Во время купания ребенок находился в водоеме со своей матерью, которая также едва не утонула.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.-0-