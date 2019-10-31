В Бешенковичском районе сгорела дача

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бешенковичском районе сгорел дом, эксплуатируемый под дачу, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома по улице Центральной в деревне Придвинье Бешенковичского района поступило спасателям 30 октября в 11.08. Когда спасатели прибыли на место, дом был полностью охвачен огнем. В результате инцидента никто не пострадал. На момент возникновения пожара его 62-летняя хозяйка находилась по месту постоянного проживания в Витебске.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.-0-