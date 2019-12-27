ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 декабря 2019
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:13 БЖД в 2019 году направила около Br600 млн на реализацию инвестпроектов Экономика
08:09 На пожаре в Гродно погиб пенсионер Происшествия
08:02 "Заниматься погодой времени практически нет" - белорусский Дед Мороз принимает до 6 тыс. туристов в день Регионы
08:01 В Бобруйске на пожаре пострадал мужчина Происшествия
07:45 Рождественский концерт-фестиваль органной и хоровой музыки пройдет в Полоцке Афиша
07:40 В Минске в ДТП погибла пешеход: за рулем была пьяная именинница Происшествия
07:18 Народный артист России Эммануил Виторган отмечает 80-летие Культура
07:11 В Казахстане после взлета разбился пассажирский самолет, есть погибшие В мире
07:05 Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Светлану Лясун Президент
07:00 Картина дня: кадровые решения Президента, возвращение мобильных датчиков скорости и подготовка к Венскому балу Общество
00:35 Самый высокий в мире гейзер установил рекорд Калейдоскоп
26.12.19
26.12.19 23:59 Во Франции 140 человек эвакуировали с колеса обозрения В мире
26.12.19 23:26 Автобус "Москва-Тбилиси" попал в ДТП под Липецком - два человека погибли В мире
26.12.19 22:56 Президент Ирака подал в отставку В мире
26.12.19 22:18 На Филиппинах зафиксировано землетрясение В мире
26.12.19 21:40 СК назвал самые распространенные преступления в 2019 году Общество
26.12.19 20:46 Игорь Стасевич второй раз подряд признан лучшим футболистом Беларуси Спорт
26.12.19 20:43 Минтруда установило новую расчетную норму рабочего времени на 2020 год Общество
26.12.19 20:26 Умерла народная артистка СССР Галина Волчек В мире
26.12.19 20:13 В прокуратурах Минска и Минской области сменились руководители Регионы
26.12.19 20:03 Базанов: 2019-й стал годом перемен в белорусском футболе Спорт
26.12.19 18:56 В США индексы обновили максимумы на фоне ожиданий торговой сделки с Китаем В мире
26.12.19 18:38 Минчанин пытался украсть к новогоднему столу 16 палок колбасы Происшествия
26.12.19 18:34 Госорганизации смогут получать участки для строительства жилья без участия в аукционах Президент
26.12.19 18:05 Музыкальный театр подготовил новогодние премьеры для юных зрителей Афиша
26.12.19 17:45 Минский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации получил подарки от ГКСЭ Регионы
26.12.19 17:44 От торговли к промышленности - бизнес Гомельской области переориентируется по видам деятельности Регионы
26.12.19 17:36 Тайный Санта уровня "бог": Билл Гейтс подарил американке 37 кг подарков Калейдоскоп
26.12.19 17:04 Подарки от Минэнерго получили воспитанники социально-педагогического центра в Минске Регионы
26.12.19 17:01 Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2020 год Президент
Все новости
Все новости
Происшествия
27 декабря 2019, 08:01

В Бобруйске на пожаре пострадал мужчина

Фото из архива
Фото из архива

27 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске по улице Баумана сегодня произошел пожар в жилом доме. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило в 2.08. До прибытия подразделений МЧС из здания был спасен мужчина 1965 года рождения. Хозяин дома госпитализирован с термическими ожогами I-II степени 45% тела (лицо, конечности, грудная клетка) и отравлением продуктами горения", - рассказали в управлении. Состояние мужчины тяжелое.

Причина пожара устанавливается.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Бобруйск МЧС пожар
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива На пожаре в Гродно погиб пенсионер
Фото из Telegram-канале Следственного комитета Беларуси В Минске в ДТП погибла пешеход: за рулем была пьяная именинница
Фото из архива Минчанин пытался украсть к новогоднему столу 16 палок колбасы
Фото из архива Некачественные сварочные аппараты изъяли из продажи в Могилевской области
Фото из архива В Минске россиянина подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними
Фото ГУВД Мингорисполкома Житель Минского района незаконно продавал красную икру через соцсеть
Главное
Люди, экономика и профессионализм - Лукашенко дал наказы новым руководителям местной вертикали
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко анонсировал возможные изменения в сфере производства крепкого алкоголя
Где родился, там и пригодился: новая реальность, которую строит "Дана Холдингз"
Топ-новости
Картина дня: кадровые решения Президента, возвращение мобильных датчиков скорости и подготовка к Венскому балу
Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2020 год
Лукашенко согласовал новых заместителей в министерства промышленности, юстиции и природных ресурсов
Перед "Белгоспищепромом" стоит непростая задача освоения новых рынков сбыта - Бубен
Минтруда установило новую расчетную норму рабочего времени на 2020 год
В Казахстане после взлета разбился пассажирский самолет, есть погибшие
Банк развития объявляет о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": "КопилкаБИБ" – накопите на мечту
Игорь Стасевич второй раз подряд признан лучшим футболистом Беларуси
Безопасность детей в школах больше всего беспокоила обратившихся на горячие линии КГК
Венский бал превзойдет самые светлые ожидания - участница от Гомельской области
Ученики Острошицко-Городокской школы по традиции навестили жителей дома-интерната в Минске
Официальный визит Президента Казахстана в Беларусь планируется в 2020 году
Афиша выходного дня: "Новогодний экспресс", зимняя сказка в Ботаническом саду и фестиваль огня в Речице
В Беларуси изменятся требования к гостиницам и их классификации
Афиша выходного дня
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.