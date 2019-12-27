В Бобруйске на пожаре пострадал мужчина

27 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске по улице Баумана сегодня произошел пожар в жилом доме. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило в 2.08. До прибытия подразделений МЧС из здания был спасен мужчина 1965 года рождения. Хозяин дома госпитализирован с термическими ожогами I-II степени 45% тела (лицо, конечности, грудная клетка) и отравлением продуктами горения", - рассказали в управлении. Состояние мужчины тяжелое.

Причина пожара устанавливается.-0-