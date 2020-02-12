В Бобруйске на предприятии травмирован рабочий

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 11 февраля на одном из предприятий Бобруйска 40-летний рабочий лишился кисти руки, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Предварительно установлено, что мужчина должен был находиться на своем рабочем месте в цеху смесей. Однако, по неустановленным причинам, мужчина выполнял работы в соседнем цеху на дробилке отходов, в которую и попала его рука.
Следователи проводят проверку. С привлечением специалистов Департамента государственной инспекции труда проведен осмотр места происшествия, опрошены работники и руководители предприятия, изъята необходимая документация.
Руководители организации пояснили, что никто не давал мужчине указания работать в другом цеху. В настоящий момент пострадавший госпитализирован в учреждение здравоохранения, ему оказывается медпомощь.-0-