В Бобруйске ночью тушили пожар в больнице: эвакуированы 38 пациентов

19 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи имени В.О.Морзона ночью произошел пожар. Эвакуированы 38 пациентов, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре поступило 19 октября в 01.50. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС. Первые спасатели прибыли уже через 3 минуты. Из окна на четвертом этаже шел дым, создалось задымление в коридоре. Горение происходило в палате кардиологического отделения, обслуживающий персонал в соответствии с инструкциями начал эвакуацию пациентов.
Пожар был оперативно ликвидирован работниками МЧС. Повреждены кровать, постельные принадлежности и прикроватная тумбочка. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется, предполагаемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-