8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске задержан серийный домушник. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Днем 29 января в городское УВД позвонил местный житель: во время его отсутствия кто-то разбил окно в доме и украл две золотые цепочки, кольцо, коньяк и парфюмерию. Всего на сумму более Br1,8 тыс. В начале февраля работа сыщиков увенчалась успехом, и подозреваемого задержали. Им оказался 40-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления", - рассказали в МВД.

Установлена причастность мужчины к четырем хищениям, общий ущерб от которых составил более Br3 тыс. Горожанин выбирал дома, в которых отсутствовали хозяева, разбивал стеклопакеты или подбирал ключи от входной двери и проникал внутрь. Не оставляя следов, он выносил ювелирные украшения, спиртные напитки, деньги и другое имущество. Ценные вещи сдавал в ломбарды. Часть из них изъята.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовные дела за кражи. Оперативники продолжают проверять подозреваемого на причастность к иным преступлениям.

В главном управлении уголовного розыска МВД отметили, что количество краж в 2020 году сократилось более чем на 10% по сравнению с 2019 годом, в том числе: из жилищ; совершенных в состоянии алкогольного опьянения; ранее судимыми; несовершеннолетними.-0-