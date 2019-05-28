В Бобруйске задержан закладчик психотропов

28 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Во время оперативных мероприятий сотрудники подразделения наркоконтроля УВД Бобруйского горисполкома задержали 24-летнего местного жителя, работавшего закладчиком в интернет-магазине по продаже наркотиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

Три свертка с мефедроном (считается сильнейшим эйфоретиком, способным вызвать опасную психологическую зависимость) были обнаружены у бобруйчанина при себе, а также выявлено 10 организованных им тайников. Судебная экспертиза подтвердила содержание в синтетическом препарате наличие особо опасного психотропного вещества, не используемого в медицинских целях, - мефедрона.

Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 328 УК (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в крупном размере).

Продолжаются дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление противоправной деятельности задержанного и иных лиц, причастных к обороту психотропных веществ или наркотических средств на территории Бобруйска.-0-