17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове пьяный мужчина напал на 8-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел вечером 13 мая на улице Гагарина. Ехавший на очередное место происшествия оперативник обратил внимание на женщину, которая просила о помощи. Оказалось, незнакомец ударил по лицу ее 8-летнего сына и скрылся.

Очевидцы указали, куда побежал злоумышленник. Правоохранитель догнал его. Во время разбирательства 39-летний житель Борисовского района пояснил, что был пьян и ударил ребенка за недоброжелательный взгляд в свою сторону.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство).-0-