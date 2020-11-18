18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове сиделка украла у пенсионерки деньги и золото, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"В начале ноября в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась пенсионерка 1933 года рождения, которая сообщила, что из квартиры при неизвестных обстоятельствах украдены $250, Br200, два золотых кольца и две пары сережек. Женщина хранила ценное имущество в комоде и долго не проверяла его сохранность", - рассказали в ГУВД.

Сотрудникам уголовного розыска удалось быстро установить подозреваемую в краже. Ею оказалась 37-летняя сиделка, которая постоянно приходила в квартиру потерпевшей и помогала по дому.

"Отрицать причастность к преступлению молодая борисовчанка не стала и сразу же созналась. По словам подозреваемой, ухаживая за престарелой женщиной, она решила немного подработать, а когда случайно в сумочке в комоде нашла деньги и ценности, не удержалась от соблазна и забрала все себе. Золотые изделия женщина перепродала, а деньги успела потратить на свои нужды", - отметили правоохранители.

В отношении 37-летней борисовчанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.-0-