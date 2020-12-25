В Борисове сотрудники милиции помогли найти утерянный телефон

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Борисовского РУВД получили благодарность от горожанки за оперативную работу в установлении местонахождения утерянного телефона, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В середине декабря борисовчанка обратилась в милицию по факту кражи мобильного устройства. Она рассказала, что накануне до позднего вечера была в гостях у подруги и, так как было уже поздно, решила возвращаться домой на такси, где, вероятнее всего, и оставила мобильный телефон.

Заявительница пыталась самостоятельно найти пропавшее средство связи, однако результатов это не дало. На следующий день она обратилась за помощью к правоохранителям.

Сотрудники отдела уголовного розыска в кратчайшие сроки установили и местонахождение пропавшего телефона, и человека, который его в ту ночь подобрал.

Оперативники выяснили, что водитель такси ни при чем: телефон заявительница обронила, выходя из машины. Его сразу же поднял случайный прохожий и утром продал находку за Br150.

Телефон возвращен законной владелице. Борисовчанка благодарит правоохранителей за помощь, профессионализм и качественную работу. Претензий к мужчине, нашедшему и впоследствии продавшему ее имущество, она не имеет.-0-