20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове велосипедист упал в яму и погиб, следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Сегодня утром в арке между подъездами дома на одной из улиц в Борисове жильцы обнаружили 55-летнего мужчину без признаков жизни. "По предварительным данным, он ехал на велосипеде и упал в яму глубиной около 2 м, выкопанную во время ремонта канализационных труб", - проинформировали в СК.

Борисовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются выполнявшие ремонт сотрудники коммунальной организации, изъята документация. Все обстоятельства происшествия выясняются.-0-