В Борисове задержаны подросток и его девушка за распространение наркотиков

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове задержаны молодые люди, которые занимались распространением наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудникам отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД стала известна информация, что на территории райцентра двое местных жителей осуществляют сбыт особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. При проведении оперативных мероприятий полученная информация подтвердилась. В поле зрения оперативников попала влюбленная пара: он - 16-летний учащийся 10-го класса одной из школ, она - 21-летняя неработающая борисовчанка.

Как установили оперативники, подросток и его девушка причастны к распространению наркотических средств через интернет-магазин. Наркотик они получали из закладок по указываемым адресам. Далее свертки с наркотиком распространяли на территории Борисова и Минского района. Сбыт осуществляли как через закладки, так и в кругу своих знакомых.

В ходе оперативных мероприятий установлены места закладок со свертками наркотического средства, которое согласно результатам экспертизы является особо опасным психотропным веществом альфа-PVP, общим весом порядка 40 г.

При обыске у наркодуэта обнаружены 2 свертка с наркотиком, 9 использованных шприцов, мобильные устройства, банковские карточки и деньги.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Молодые люди задержаны, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.-0-