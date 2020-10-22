22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове женщина заняла у знакомого более $15 тыс. и не планировала отдавать долг. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Заявление о мошенничестве в милицию поступило от 59-летнего жителя Борисова. Мужчина сообщил, что знакомая на протяжении года, начиная с октября 2018-го, брала у него в долг крупные суммы денег, в большинстве своем в иностранной валюте. Он несколько раз пытался вернуть свое, но потерпел неудачу и решил обратиться за помощью в милицию.

"Сотрудники отдела уголовного розыска стали разбираться в финансовых взаимоотношениях заявителя и его знакомой. Так называемым кредитором мужчина выступал на протяжении года. Женщина-предприниматель брала деньги частями, каждый раз оставляя расписку. Во всех случаях повод был один - на развитие бизнеса. Женщина торговала на рынке овощами и фруктами. В общей сложности в долг было взято более $15 тыс. Возвращать взятые суммы она не спешила и умудрялась перезанимать у потерпевшего снова", - рассказали в УВД.

А в ноябре прошлого года и вовсе уговорила потерпевшего взять на свое имя кредит в банке на сумму Br2,5 тыс. На этот раз заверила, что скоро состоится крупная сделка и она разом вернет все долги. Однако по кредиту женщина не платила и даже не намеревалась. Об этом заявитель узнал уже от судебных исполнителей, когда задолженность по кредиту с учетом процентов и пени составила свыше Br3 тыс.

Как было установлено, полученными деньгами подозреваемая рассчитывалась с третьими лица за ранее образовавшиеся долги.

По данному факту Борисовским РУВД проводится проверка.-0-