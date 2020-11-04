4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе милиционеры помогли пенсионерке найти пропавшие деньги, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

63-летняя жительница Борисовского района обратилась в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД за помощью. Она рассказала, что из ее дома пропала крупная сумма денег - $2,4 тыс., 110 тыс. российских рублей и 70 евро. На место инцидента приехала следственно-оперативная группа. Внимательно выслушав пенсионерку, предполагавшую кражу, стражи порядка в первую очередь детально осмотрели дом заявительницы и хозяйственные пристройки. Милиционеры обнаружили пропавшие деньги в шкафчике в летней кухне. В целости и сохранности стражи порядка вернули "потерянное" хозяйке.

"Спустя некоторое время после произошедшего борисовчанка со словами благодарности в адрес сотрудников РУВД обратилась к начальнику областного управления. Женщина выразила признательность за профессиональную работу и доброжелательное отношение к гражданам, чуткость и понимание, человеческое отношение и корректность", - рассказали в ведомстве.-0-