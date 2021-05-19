19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе обрушился мост через реку Рова, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
"Сегодня около 15.00 на 21-м км автодороги Р67 Борисов - Березино - Бобруйск возле деревни Семеньковичи Борисовского района обрушился мост через реку Рова. Движение на данном участке дороги ограничено, выставлены посты ДПС", - уточнили в ведомстве.
В настоящее время данный участок дороги можно объехать по гравийной дороге через деревни Полелюм, Забашевичи и Перстень. А грузовой транспорт направляется через автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации и М4 Минск - Могилев.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данной ситуации на дорогах и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации, руководствоваться сигналами регулировщиков и временных технических средств организации дорожного движения.-0-