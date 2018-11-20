В Борисовском районе учитель физики осужден на 12 лет за сексуальное насилие над малолетними

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района приговорил учителя физики к 12 годам исправительной колонии усиленного режима за сексуальное насилие над несовершеннолетними учащимися гимназии. Такая информация размещена на сайте Верховного суда.
Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.167 УК (насильственные действия сексуального характера), а также в использовании заведомо малолетнего для изготовления порнографических материалов с его изображением (ч.3 ст.343-1 УК).
Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевших денежную компенсацию морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Как сообщалось, жертвами педофила стали два мальчика 2006 и 2007 годов рождения.-0-
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