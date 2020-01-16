В Брагине по подозрению в автокражах задержали группу молодых людей

16 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагине задержали группу молодых людей, подозреваемых в серии автокраж, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сразу несколько автовладельцев обратились в милицию с заявлениями о кражах из машин в конце октября 2019 года. "За одну ночь из салонов и багажников пропали магнитолы, инструменты и другие предметы. К слову, практически у всех машин двери были не заперты. Установить вора по горячим следам не удалось, но работа по розыску злоумышленника продолжалась", - рассказали в УВД.

В начале января у оперативников появилась информация, что неизвестный действовал не один. Предполагалось, что причастными к совершению преступлений могут быть трое 19-летних жителей одной из деревень Брагинского района. Двое из них ранее не судимые, третий отвечал перед законом за вымогательство. Часть похищенного из авто обнаружена по их месту жительства.

Проверяется причастность молодых людей к автокражам в других районах области. Брагинским РОСК возбуждено уголовное дело.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома