В Брагинском районе перевернулся автомобиль, в нем был трехмесячный ребенок

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе перевернулся автомобиль, в котором находился трехмесячный ребенок, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Ребенок был с родителями на даче, выпал из коляски, получил травмы. Взрослые решили отвезти малыша в Речицкую центральную райбольницу. За руль "Тойоты" сел 34-летний отец. В пути он отвлекся, потерял контроль над автомобилем, съехал в кювет, и машина опрокинулась.

В больнице у ребенка диагностировали травмы ноги.

Проводится проверка.

"Водители в ответе за всех, кто находится в автомобиле. Поэтому за рулем недопустимо отвлекаться на посторонние объекты и даже детей. Лучше остановиться и решить все проблемы, не находясь при этом в движении", - подчеркнули в ГАИ.

Госавтоинспекторы напомнили: перевозить детей в машинах нужно только в специальных удерживающих устройствах. "Будьте максимально внимательными и соблюдайте ПДД. Дорога не прощает ошибок", - добавили в ГАИ.-0-