В Бресте юный хакер получил 5,5 года колонии за мошенничество и хищение денег

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о мошенничестве и хищении с банковских карт, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

На скамье подсудимых оказался 18-летний брестчанин. На торговой площадке kufar.by он размещал объявления о продаже видеокарт. Получал предоплату от покупателей, а обещанный товар не отправлял. Помимо этого, молодой человек обнаружил уязвимость в одной из систем расчетов с использованием электронных денег. Методом подбора различных вариантов взлома системы он сумел получить доступ к чужим банковским картам. Потерпевшими по делу стали 78 человек, у которых фигурант похитил около Br12 тыс. Также юноша покушался на хищение таким же способом более Br32 тыс., но из-за недостатка денег на счетах транзакции были отклонены.

Страховые организации возместили причиненный гражданам ущерб. Уязвимость платежной системы специалисты устранили.

Суд Ленинского района Бреста признал молодого человека виновным по ч.2 ст.209 (мошенничество) УК, ч.2 ст.212 (хищение денег путем модификации компьютерной информации) УК, ч.1 ст.14 и ч.2 ст.212 (покушение на хищение денег путем модификации компьютерной информации) УК. Его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Юноше придется выплатить также 30 базовых величин штрафа.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-