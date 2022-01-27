В Бресте мужчина карабкался по стене 9-этажного дома, его удалось спасти

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте мужчина карабкался вверх по стене 9-этажного дома. Его спасли работники МЧС, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Инцидент произошел днем 26 января на ул.Советской Конституции. Брестчанин 1979 года рождения закрылся в квартире на пятом этаже, а затем разбил окно лоджии и стал подниматься вверх по декоративному бетонному фасаду девятиэтажного дома.

Прибывшие на место происшествия работники МЧС последовали за ним по этажам. С балкона 9-го этажа они вступили в разговор с мужчиной, сумели установить с ним доверительные отношения и уговорили спуститься в квартиру через окно.

После осмотра медиками мужчину госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-