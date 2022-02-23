В Бресте мужчина осквернял краской фасады зданий

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в осквернении фасадов зданий, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Милюкова.

На фасады домов на улицах 28 Июля и Луцкой кто-то нанес красной краской хаотичные рисунки и аббревиатуру, выражающую негативное отношение к обществу. В одном из зданий располагается участок для голосования, в другом - опорный пункт милиции.

Сотрудники Московского РОВД Бреста выяснили, что к осквернению зданий и порче имущества причастен ранее судимый 31-летний брестчанин. "Идея к нему пришла около полуночи и он, вооружившись баллонами с красной краской, пошел ее реализовывать. Следующим вечером около 22 часов сотрудники милиции задержали мужчину недалеко от места жительства. Он был пьян, - рассказала Наталья Милюкова. - Установлена причастность брестчанина к трем фактам порчи городских фасадов зданий. Также проводится проверка по аналогичным фактам осквернения сооружения, порче имущества в общественных местах".

Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного, нарушения ПДД, ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ст.341 УК.-0-