В Бресте мужчина помогал пенсионеру ремонтировать дом и украл более $7,2 тыс.

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ленинский РОВД Бреста с заявлением о краже обратился 72-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его дома пропало более $7,2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к произошедшему причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 36-летний брестчанин. Мужчин познакомили общие знакомые. Безработный горожанин стал помогать заявителю: он выполнял строительные работы за соответствующую плату. Спустя непродолжительное время потерпевший стал доверять злоумышленнику и тот мог беспрепятственно заходить в дом работодателя. Вскоре помощник узнал, где пенсионер хранит сбережения, и начал красть купюры.

Правоохранители задержали фигуранта. При нем находилась часть похищенных средств в размере $1,9 тыс. Мужчина рассказал, что большую часть украденных денег потратил на собственные нужды, в частности на ремонт квартиры и свадьбу.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта. Ему грозит уголовное наказание вплоть до семи лет лишения свободы.-0-