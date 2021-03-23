В Бресте начался суд по делу о "пинской бойне"

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста начал сегодня рассматривать уголовное дело в отношении участников уличных акций в Пинске 9 и 10 августа. События этих дней известны как "пинская бойня", передает корреспондент БЕЛТА.

На скамье подсудимых оказались 14 пинчан от 19 до 44 лет, в том числе одна женщина. Им вменяется ч.2 ст.293 (участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении насилия над личностью, погромов, уничтожения имущества) УК.

По данным следствия, примерно с 21.00 9 августа до 03.00 10-го участники уличных акций устроили в городе погром: использовали камни, палки, бутылки, урны, арматуру и распыляли слезоточивые вещества. В результате противостояния более 50 милиционеров получили различные травмы. Также сотрудникам нанесены побои, в отношении них применялись насилие и звучали угрозы. Были повреждены автотранспорт и другое имущество УВД Брестского облисполкома. Также повреждено здание Пинского городского и районного исполкома, уничтожено и повреждено коммунальное и частное имущество. Общую сумму ущерба оценили более чем в Br20 тыс.

Трое фигурантов свою вину не признали, остальные 11 - частично.

Сегодня же начался допрос обвиняемых. Суд заслушал первого мужчину, изучил видеозаписи с места событий. Сейчас объявлен перерыв до 14.10, после чего заседание продолжится.-0-