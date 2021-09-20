В Бресте обнаружен снаряд времен ВОВ

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте обнаружен снаряд времен войны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"В дежурную часть Ленинского РОВД Бреста поступило сообщение о том, что найден боеприпас времен войны. Житель Бреста копал траншею под водопровод на своем участке по улице Речицкая и наткнулся на металлический предмет с элементами коррозии. На место обнаружения незамедлительно выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526", - рассказали в УВД.

По оценке специалистов, найденным предметом является артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено. В настоящее время снаряд уничтожен.

УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-