В Бресте огласили приговор по делу об угрозе насилием судебному исполнителю

27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста вынес сегодня приговор жителю Брестского района за угрозу насилием в отношении судебного исполнителя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Инцидент в отделе принудительного исполнения Брестского района произошел утром 9 октября. В один из кабинетов зашел 69-летний мужчина и начал в грубой и резкой форме возмущаться незаконными, по его мнению, действиями судебных исполнителей по удержанию из его пенсии задолженности по неуплаченным штрафам за административные правонарушения по линии ГАИ. Затем посетитель достал из пакета бутылку с бензином и облил этой жидкостью 27-летнего сотрудника и его рабочее место. Пенсионера задержал находившийся в этот момент в кабинете сотрудник милиции.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.366 (угроза применения насилия в отношении должностного лица из мести за выполнение служебных обязанностей) УК. Ему назначено наказание в виде одного месяца ареста. В срок наказания обвиняемому зачтено время содержания под стражей и домашним арестом.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. До вступления приговора в законную силу пенсионер будет находиться под подпиской о невыезде.-0-