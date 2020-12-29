В Бресте порыв ветра повалил на людей остановку

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сильный ветер сорвал навес на остановке общественного транспорта - пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня в микрорайоне Восток. В 14.24 спасателям от очевидцев поступило сообщение о том, что на ул. Гаврилова ветер повалил остановку. Элементы конструкции упали на нескольких человек.

До приезда подразделений МЧС прохожие помогли выбраться пострадавшим. Двух женщин - 37 и 44 лет - бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в областную клиническую больницу. Их состояние медики оценивают как "тяжелое, но не реанимационное".

Спасатели установили на поврежденной остановке ограждение.

По данным метеостанции ГУ "Брестоблгидромет", скорость ветра в областном центре сегодня достигала 14 м/сек.-0-

Фото Брестского областного УМЧС