В Бресте при ДТП с двумя маршрутками пострадали три пассажира

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 10 января 2022
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:37 Убийство в Новогрудке: пенсионерка ударила ножом сына в ответ на рукоприкладство Происшествия
17:32 Предметы для парфюмерной торговли на Br750 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь Происшествия
17:28 Щекин: принятые на онлайн-саммите ОДКБ решения отрезвят горячие головы в ЦРУ, Пентагоне и Брюсселе Общество
17:20 Более 3,9 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
17:18 Без остановок и по новым схемам: изменения движения городского транспорта Минска с 11 января Регионы
17:16 Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси Политика
17:12 ФОТОФАКТ: Заснеженный Гомель Регионы
16:59 Беларусь обсуждает с Никарагуа поставки автомобильной и сельскохозяйственной техники Экономика
16:42 Цена на газ в Европе поднялась выше $1060 за 1 тыс. куб.м В мире
16:38 ФОТОФАКТ: Люди несут цветы к посольству Казахстана в Беларуси Общество
16:34 За 9 дней 13 детей с травмами: ГАИ призывает к внимательности Общество
16:22 Беларусь и Ватикан обсудили совместные усилия по укреплению межконфессионального диалога Политика
16:19 В Кобринском районе менеджера по продажам подозревают в присваивании денег клиентов Происшествия
16:13 Вблизи Колодищей 11 января временно ограничат движение Регионы
16:12 Сенатор: в проекте Конституции закреплены широкие преференции для молодежи Общество
16:04 В Гродненской области за выходные задержали 17 нетрезвых водителей, среди них был и повторник Происшествия
16:02 В Швеции вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19 В мире
15:54 КХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса Спорт
15:46 В Могилевской области ГАИ задержала в выходные 56 бесправников Регионы
15:42 Новое правительство Нидерландов приняло присягу и приступило к своим обязанностям В мире
15:35 Суд в Австралии отменил решение об аннулировании визы Новака Джоковича В мире
15:33 Лукьянов: ситуация в Казахстане показала, какой демократии от нас хотят Политика
15:19 Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 11 января Регионы
15:18 Белгидромет: радиационная обстановка в стране остается стабильной Общество
15:15 Митрополит Вениамин: добрые дела в святые дни как чудо для тех, кто в болезни и скорби Регионы
15:12 Задержан владелец экстремистского канала, сбежавший за границу Происшествия
15:02 Рачков: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан остановил развитие ситуации по негативному сценарию Политика
14:58 Лукашенко и Си Цзиньпин провели телефонный разговор Президент
14:58 Угнанный в России Lexus нашли в Хотимске с поддельными документами и VIN-номером Происшествия
14:54 Вольфович: особое внимание необходимо уделять противодействию терроризму и экстремизму во всех проявлениях Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
10 января 2022, 14:40

В Бресте при ДТП с двумя маршрутками пострадали три пассажира

Фото УВД Брестского облисполкома
Фото УВД Брестского облисполкома

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Три машины, в том числе две маршрутки, столкнулись сегодня в Бресте, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталия Милюкова.

Авария в областном центре произошла сегодня около 8.40. По предварительной информации, микроавтобус "Мерседес" под управлением 47-летнего брестчанина двигался по путепроводу ул.Ленина. При спуске с моста водитель маршрутки не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной легковой машиной, которая от удара въехала в другое маршрутное такси "Форд".

В результате происшествия два пассажира из автомобиля "Форд", в котором находилось 10 человек, и один пассажир из "Мерседеса" (там было 7 пассажиров) получили травмы. Проводится проверка.

С учетом нестабильных погодных условий Госавтоинспекция призывает водителей не отвлекаться от дорожной обстановки и неукоснительно придерживаться безопасного стиля вождения. Необходимо быть предельно внимательными и выбирать безопасную скорость движения, а также дистанцию с впереди движущимся транспортом и боковой интервал.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест ДТП МВД
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Убийство в Новогрудке: пенсионерка ударила ножом сына в ответ на рукоприкладство
Фото из архива Предметы для парфюмерной торговли на Br750 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь
Фото из архива В Кобринском районе менеджера по продажам подозревают в присваивании денег клиентов
Фото из архива В Гродненской области за выходные задержали 17 нетрезвых водителей, среди них был и повторник
Фото из архива Задержан владелец экстремистского канала, сбежавший за границу
Фото ГКСЭ Угнанный в России Lexus нашли в Хотимске с поддельными документами и VIN-номером
Главное
Лукашенко: накопилось слишком много желающих взорвать ситуации в постсоветских республиках
Лукашенко и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Кочанова: люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного закона страны
Три "средиземноморские" новостройки в Minsk World! Самые выгодные цены только на старте продаж!
Топ-новости
Лукашенко: анализ событий в Казахстане говорит о внешнем факторе, но надо видеть и внутренние
Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси
Вольфович: контингент ОДКБ вернется в пункты постоянной дислокации сразу после завершения операции в Казахстане
Без остановок и по новым схемам: изменения движения городского транспорта Минска с 11 января
Ожидание новостей и надежды: как проходит 64-й день беженцев на границе
ФОТОФАКТ: Люди несут цветы к посольству Казахстана в Беларуси
Эксперты Parimatch Belarus – на одном из самых больших рекламных баннеров Европы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 640 пациентов с COVID-19, выписаны 372
Аналитик БИСИ: к выработке подходов в обеспечении информбезопасности необходимо подходить комплексно
Зась: опыт реакции на события в Казахстане доказал, что миротворческий потенциал ОДКБ реально работает
Утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых разместят в 2022 году
Экспорт МТЗ в 2021 году вырос почти на 25%
ГПК: на границе за выходные отмечено снижение количества грузовиков, следующих в ЕС
РЕПОРТАЖ: "Это надо живым!" Могилевские поисковики почти 30 лет возвращают имена погибших солдат
Столичная гимназия №41 переехала в новое здание: теперь здесь больше классов и будут набирать первоклассников
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.