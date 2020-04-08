В Бресте при погрузке железобетонных плит погиб рабочий

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во время погрузочных работ смертельную травму получил 54-летний мужчина, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника областного управления Департамента государственной инспекции труда Василий Бацук.

Несчастный случай произошел утром 3 апреля на производственной базе филиала одного из строительных предприятий. По предварительным данным, в опасной зоне работы козлового крана оказался монтажник строительных конструкций. Во время строповки груза он поднялся на штабель складированных железобетонных плит. Одна из них, потеряв устойчивость, сместилась, опрокинулась и упала на мужчину. Работник получил несовместимые с жизнью травмы.

В инспекции труда выясняют обстоятельства несчастного случая. В частности, специалисты установят, соблюдались ли требования при складировании плит, технология безопасного проведения погрузочных работ и по какой причине мужчина был допущен в зону работы крана.

Официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк добавил, что Брестский межрайонный отдел Следственного комитета по этому факту проводит проверку. Следователи изъяли документацию по охране труда и должностные инструкции. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины.-0-