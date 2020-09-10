В Бресте слесарь почти три года похищал топливо ЖКХ

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 32-летнего мужчину осудили за присвоение и растрату имущества в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

Брестчанин работал слесарем в областном управлении жилищно-коммунального хозяйства. За ним был закреплен автомобиль Lada Largus. В обязанности работника в том числе входили заправка машины и оформление путевых листов. С августа 2017 года по апрель 2020-го часть выделенного топлива он использовал в личных целях. С помощью электронной карты предприятия мужчина заправлял и транспорт своих знакомых. Чтобы скрыть хищение, фигурант вносил в путевые листы ложные сведение. За это время он похитил горючее на сумму более Br8,5 тыс. Когда у бухгалтеров возникли вопросы к работнику, он попал в поле зрения правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело.

Мужчина признал вину, однако причиненный ущерб не возместил. Суд Московского района Бреста признал его виновным по ч.3 ст.211 (присвоение либо растрата), ч.1 ст.427 (служебный подлог) и ч.1 ст.380 (использование поддельного документа) УК. Брестчанина приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему придется выплатить 200 базовых величин штрафа (Br5,4 тыс.). Также он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями.

"Поскольку на дату апелляционного рассмотрения уголовного дела мужчина в полном объеме возместил ущерб, по амнистии его частично - на один год - освободили от отбывания наказания. Приговор вступил в законную силу", - отметили в прокуратуре Брестской области.-0-