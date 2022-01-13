В Бресте сотрудники ГАИ остановили 12-летнюю девочку за рулем Tesla

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 46-летний мужчина учил ночью дочь-подростка управлению автомобилем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД облисполкома Наталию Милюкову.

Случай произошел на ул. Писателя Смирнова. Около полуночи внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Tesla, который подозрительно медленно ехал по дороге. Инспекторы приняли решение остановить машину и проверить физическое состояние водителя. Включив маячки красного и синего цветов, правоохранители подали сигнал об остановке. Tesla подчинилась. За рулем оказалась 12-летняя девочка. На пассажирском сиденье рядом с ней был отец, который пояснил, что обучал дочь вождению. На мужчину составлен административный протокол за передачу права управления автомобилем бесправнику.

"Взрослые считают, что именно они смогут научить своих детей водительскому мастерству. А ведь такая поездка может обернуться серьезными последствиями, начиная от немаленьких штрафов и заканчивая трагичными последствиями сразу для нескольких семей. Самое страшное в этой ситуации то, что родители, которые дают порулить своим детям, сами подвергают их жизни опасности", - обратила внимание Наталия Милюкова.-0-