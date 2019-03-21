В Бресте судят россиянина за попытку провоза через границу свыше 45 кг наркотиков

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района сегодня начал рассмотрение уголовного дела в отношении россиянина, пытавшегося перевезти через границу крупную партию наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

На скамье подсудимых 47-летний житель Москвы. Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст.328 УК и ч.2 ст.328-1 УК - незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка, а также незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в крупном размере.

Россиянин был задержан в пункте пропуска "Варшавский мост" ночью 12 ноября 2018 года. Он возвращался из Германии на автомобиле и для пересечения границы выбрал зеленый коридор, уведомив инспектора таможни об отсутствии у него товаров и предметов, запрещенных к перемещению. Тем не менее у таможенников возникли определенные подозрения относительно путешественника. В боксе углубленного досмотра транспортное средство детально исследовали. Было обнаружено, что в практически пустом топливном баке присутствует постороннее вложение. Оттуда были извлечены брикеты со спрессованным смолистым веществом коричневого цвета и пакет с порошкообразным белым веществом. Как оказалось, это было опасное наркотическое средство гашиш общим весом немногим более 45 кг и 248,13 г особо опасного наркотического средства - кокаина.

Мужчина согласился с предъявленным ему обвинением. Как пояснил суду обвиняемый, наркотики он приобрел в Голландии через знакомых с целью дальнейшего сбыта на территории Московской области. За товар он заплатил 50 тыс. евро и планировал получить доход в двойном размере. За эти деньги он хотел купить автосервис в Германии, куда периодически выезжал на заработки. "Хотел заработать быстро и много", - признался москвич. Сам он наркотики не употребляет и зависимостью не страдает. По словам обвиняемого, сейчас он осознает всю опасность совершенного им преступления и раскаивается в содеянном. Ранее россиянин был судим за растрату. Согласно статьям, которые ему инкриминируются белорусским законодательством, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества.-0-