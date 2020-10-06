В Бресте задержан мужчина, надругавшийся над государственным флагом

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержан мужчина, который надругался над государственным флагом, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию поступило сообщение, что 16 сентября около 1.30 неизвестный сорвал и бросил на землю Государственный флаг Беларуси, закрепленный у входа в Детскую хореографическую школу на улице Советской в Бресте.

Сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД установили и задержали 22-летнего неработающего брестчанина, который совершил надругательство над государственным символом. В беседе с правоохранителями молодой человек пояснил, что был в нетрезвом состоянии и какой-либо четкой причины совершать такой поступок у него не было.

Установлено, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта, возбуждено уголовное дело по факту надругательства над государственным символом Беларуси.-0-