В Брестской крепости дети нашли немецкую ракетницу

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории Брестской крепости дети нашли немецкий сигнальный пистолет, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Фото УВД Брестского облисполкома

25 января примерно в 18.30 в дежурную часть Ленинского РОВД обратилась жительница областного центра. Она рассказала, что ее 12-летний сын принес в дом предмет, похожий на пистолет, который нашел с товарищами в Брестской крепости. Сотрудники милиции незамедлительно выехали по указанному адресу. Осмотрев находку, правоохранители попросили брестчанку написать заявление о добровольной сдаче оружия.

Мальчик сказал, что гулял с друзьями в крепости на валах Кобринского укрепления. На насыпи ребята наткнулись на торчащий из песка предмет. Раскопав его, они обнаружили, что это старый пистолет.

Предварительно, находкой оказался немецкий сигнальный пистолет Walther Leuchtpistole 1934 года выпуска. Оружие изъято, проводится проверка.

Правоохранители напоминают, что при добровольной сдаче оружия и боеприпасов граждане освобождаются от административной и уголовной ответственности. При обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, ни в коем случае не нужно к ним приближаться, брать в руки, приносить домой. О таких случаях следует немедленно сообщать в правоохранительные органы.-0-