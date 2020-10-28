В Брестской области число преступлений с участием подростков уменьшилось на 11%

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области уменьшилось количество преступлений с участием подростков, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Положительная тенденция отмечается на территории региона на протяжении пяти последних лет. За январь - сентябрь число преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем на 11%.

Однако озабоченность вызывают участившиеся факты совершения подростками преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, многие из которых относятся к категории тяжких. В этом году расследовано уже три уголовных дела за изготовление, приобретение, хранение и перевозку наркотических средств с целью сбыта, совершенных несовершеннолетними или при их участии. В 2019 году таких фактов зарегистрировано не было.

УВД напоминает, что ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков наступает с 14 лет, а наказание за распространение наркотических средств предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. При этом в случае совершения подобного рода преступления на территории учреждения образования минимальный порог уголовной ответственности начинается с шести лет лишения свободы.

Отличительной особенностью структуры подростковой преступности этого года стало участие несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях, в том числе сопряженных с массовыми беспорядками. Зарегистрировано два факта преступлений в подростковой среде, связанных с надругательством над государственными символами. За это предусмотрено наказание вплоть до ареста или ограничения свободы сроком до одного года. За участие в массовых беспорядках грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

"Если любое из этих деяний совершил подросток, не достигший возраста, с которого наступает уголовная ответственность, ее будут нести непосредственно родители", - отметили в УВД.-0-