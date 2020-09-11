11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе нашли заблудившуюся семью грибников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о потерявшихся в лесном массиве возле деревни Городок мужчины 1981 года рождения, его мамы 1962 года рождения и 12-летней дочери поступило 10 сентября в 16.30. Также с ними был мужчина 1970 года рождения. Утром они поехали за грибами и заблудились.

На поиски были направлены сотрудники РОЧС, лесхоза, ПАСО ГОУ МЧС, милиции. Спасатели нашли грибников через два часа после сообщения о пропаже. В медицинской помощи потерявшиеся не нуждались.

Примерно в это же время сообщили и о потерявшейся в лесу возле деревни Копань Речицкого района пенсионерке 1938 года рождения. Днем вместе с 50-летним сыном они отправились в лес. В какой-то момент их пути разошлись. Когда мужчина вышел из леса, обнаружил, что мать пропала и на связь не выходит. Женщину искали спасатели, милиция, работники лесхоза. Около 17.25 она сама вышла из массива.

Продолжаются поиски грибника 1947 года рождения. Мужчина 9 сентября отправился за грибами возле деревни Холодники Калинковичского района и пропал. На связь не выходит, точное местонахождение не известно.-0-