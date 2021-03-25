В Чашниках предпринимательница недоплатила более Br300 тыс. налогов

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусственное дробление бизнеса обернулось для предпринимательницы и ее родственников возбуждением уголовного дела за неуплату налогов. Подробности дела приведены в официальном Telegram-канале Комитета госконтроля, сообщает БЕЛТА.

Предпринимательница, сдающая в аренду недвижимое имущество в Чашниках, недоплатила в бюджет более Br300 тыс. налогов, используя противоправную схему дробления бизнеса. Этот факт выявили работники Оршанского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области в ходе проведения проверочных мероприятий.

Установлено, что в 2016 и 2019 годах коммерсантка переоформила часть своей недвижимости на мать и сестру, зарегистрировав родственников в качестве индивидуальных предпринимателей. От их имени она сдавала в аренду гостиницу и магазин. Искусственно раздробив бизнес, женщина воспользовалась правом применения упрощенной системы налогообложения в обход требований налогового законодательства.

В результате неправомерного применения в 2016-2019 годах специального режима налогообложения, позволяющего снизить налоговую нагрузку на субъект малого бизнеса, коммерсантка и ее родственники причинили ущерб государству в виде неуплаченных в бюджет подоходного налога и налога на добавленную стоимость на общую сумму более Br300 тыс.

По материалам Оршанского межрайотдела финансовых расследований в отношении всех троих возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Подозреваемые возместили в полном объеме причиненный государству ущерб.-0-